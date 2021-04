El adiós de los famosos a Mauro Viale

El sorpresivo fallecimiento del periodista y conductor Mauro Viale inundó las redes con mensajes de personalidades de todos los ámbitos. Coincidían, todos, en el profesionalismo del hombre que impuso un estilo particular en el relato deportivo, en la radio y en la televisión, medio que lo albergó hasta sus últimos días.



“El Covid-19 se llevó a Mauro Viale. Ojalá su partida no sea en vano y llame a la reflexión a sus colegas que siguen negando la gravedad de la pandemia”, escribió en Twitter Úrsula Vargues. Por su parte, Pablo Echarri en la misma red social sentenció: “Lamento la partida de Mauro Viale. Mis condolencias a su familia y amigos. Pandemia de mierda”.



El actor Osvaldo Santoro escribió: “Mis condolencias a la familia de Mauro Viale. Me tenía y le tenía gran cariño. Ojalá nos sirva para entender de una vez por todas que la insistencia de poner la economía por encima de la salud y el aprovechamiento político de esta calamidad mundial nos conduce a la muerte”. “No puedo creer que haya muerto Mauro Viale. Un gran tipo y un gran profesional. Conmigo tuvo gestos de absoluta generosidad en momentos difíciles. Parte de la historia de la televisión. Un abrazo a su familia”, escribió Jorge Rial, compañero del canal.



Por último, Malena Guinzburg puso: “Qué pena lo de Mauro Viale. No tengo anécdota con él ni nada para decir más que eso: Covid-19 de mierda”. Marcela Tinayre mencionó: “Siento que Mauro producía una atracción en el televidente, que de la nada, como Chiche Gelblung, te generaba un programa. Como dijeron, murió un gran maestro del periodismo, de varias generaciones, era un hombre muy querido por todos, y las nuevas generaciones se ven reflejadas porque adoran a Jonatan”.