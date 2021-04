Aracely Arámbula logró que su imagen no esté en la serie de Luismi

Dentro de seis días, se estrenará la segunda temporada de la serie sobre Luis Miguel.



Es por ello que la conductora Aracely Arámbula interpuso una medida judicial para que su imagen no sea utilizada dentro de la trama que es producida por el cantante. De esta manera se incluirá una extensión para que sus hijos tampoco puedan ser visibilizados de ninguna manera.



Así, los abogados de la mujer redactaron el siguiente comunicado: “Como fue comentado desde un inicio por parte de mi management, así como mi representante legal, nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica, real y/o ficcionada de la serie intitulada Luis Miguel. Mi posición fue clara y contundente al hacer valer un derecho que en exclusiva me corresponde y defendí de manera firme”.



Por otra parte, la diva afirmó en una entrevista que a la brevedad comenzará a realizar la escritura de sus memorias.: “Me es grato compartir con ustedes que he iniciado el proyecto de escribir mis memorias, en donde con prudencia y discreción se ha visto involucrada mi vida personal en su transición hasta la profesional y llegando hasta el momento de ser madre, siendo que de esta forma podrán conocer las etapas más trascendentes”.