Alejandra Guzmán vuelve a los escenarios en plena guerra contra su hija

Dueña de un estilo único, Alejandra Guzmán cosechó su carrera como voz del pop gracias al desenfado y el estilo innovador de sus performances. En pleno auge de su trayectoria, se convirtió en mamá de Frida Sofía, su única hija que ahora creció, y mantienen una guerra mediática que se encuentra lejos de terminar.



Sucede que la joven brindó una entrevista televisiva donde acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, un célebre artista mexicano, de haberla abusado sexualmente desde su más temprana infancia y además dejó en claro que el resto de la familia sabía lo que sucedía pues todo habían sido sus víctimas.



Si bien en un momento eligió el silencio, Alejandra decidió tomar cartas en el asunto y grabó un video que emitió a través de sus redes sociales para explicar la situación y pedirle a su hija que recapacite: “Creo que es tiempo de que yo hable. Como madre he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras y de los medios. Es delicado. Es muy triste ver a mi padre comprender por lo que esta pasado porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas. Te ofrezco Frida arreglar esto de la mejor manera, buscar a un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar. Yo sé que podemos, te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí”.



Asimismo, en el mismo hilo conductor, la mujer afirmó que su papá es un hombre de bien: “Pongo las manos en el fuego por mi padre que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí, es un gran hombre. Gracias a todos y por favor Frida, acércate”.



Además de estar inmersa en este escándalo internacional que involucra a todos sus seres queridos, Alejandra se prepara para volver a los escenarios pero esta vez para un concierto online que dará el próximo 15 de mayo y se titulará Hasta la luna tiene su lado oscuro, que marcará su regreso digital en un contexto de pandemia por el coronavirus.



Por su parte, la hija de La Guzmán continúa con el raid mediático revelando situaciones infelices de su infancia, comentando cómo su madre drogada y alcoholizada, la golpeaba sin cesar. Asimismo comenzó a salir con un joven modelo llamado Christian, quedó embarazada y decidió abortar porque no quería mantener un lazo de por vida con nadie. Mucho menos al enterarse que su mamá mantenía un romance con este mediático buscador de fama.