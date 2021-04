El cantante de Cruzando el Charco no la pasa bien tras dar positivo de COVID-19

El cantante de Cruzando el Charco, Francisco Lago, atraviesa días duros y complejos tras dar positivo de COVID-19 hace casi 10 días. Luego de hacer público su resultado de test a través de Instagram, el artista fue contando durante esta semana los síntomas y los inconvenientes que le produjo contraer el virus a pesar de los cuidados.

Claro, la segunda ola de coronavirus pega de lleno en la ciudad y mientras los números no paran de crecer, son cada vez más los platenses que se acercan a los hospitales de la ciudad para determinar si están contagiados o no de coronavirus.

“A los que me preguntan por los síntomas, me siento súper débil, dolor de garganta, de cabeza, de cuerpo en general. Anoche me costó muchísimo dormir, por eso me fui a hisopar. Fiebre, sudor, frío y bueno. Básicamente un malestar general”, fue uno de los primeros mensajes de Lago.

Lamentablemente con el paso de los días su situación fue empeorando y desde sus historias de Instagram detalló lo duro y difícil que la está pasando. "Me voy a dormir cada noche pensando en que al otro día quiero estar bien, con ganas de cocinar, de volver a subir historias con alegría como siempre y lo único que termino esperando es que se cumplan las 6 horas para tomar paracetamol".

Ovbiamente que el cantante hace eco de todo lo que está pasando para poder generar conciencia en sus miles de seguidores a quienes además aconseja seguir cuidándose y extremar los cuidados para evitar el contagio.

Cruzando el Charco, la banda platense de rock, que además de Franciso la componen Nahuel Piscitelli en la guitarra, Matías Perroni en Batería, Ignacio Marchesotti en percusión, Maximiliano Abal en la segunda guitarra, Juan Menchón en Bajo y Damián Rodríguez en coros, venía brindando recitales bajo los correctos protocolos en estas últimas semanas, y tras el contagio de COVID-19 confirmado, tuvieron que reprogramar varias fechas.

“Y a los que tienen sus entradas para los shows de La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata y Tandil, quédense tranquilos que se van a hacer igual (en estos días les decimos cuando)", confirmó Lago para llevar tranquilidad a sus seguidores.