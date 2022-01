Wanda Nara, tajante: "La dignidad no me la da un hombre"

El escándalo del Wandagate quedó marcado a fuego y las repercusiones que generaron continúan. Tras una pregunta en sus historias de Instagram, Wanda Nara se refirió a cómo quedó tras el escándalo de infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez.

Un seguidor fue filoso y le preguntó: "¿Realmente seguís enamorada de él? ¿Dónde queda la dignidad y el respeto que merecés?". Al ver la pregunta en sus stories, Wanda fue tajante: "La dignidad no me la da un hombre. Me la doy sola sabiendo todo el mundo que me conoce, y sobre todo yo misma, la gran mujer que soy y mi manera de ser".

Y agregó sobre Icardi: "En cuánto a mi marido, es lo que siempre quise. Alguien que de frente cuente las cosas que nadie diría, ni dicen o niegan a muerte. Yo no soy quien para condenar a nadie. Yo siempre le conté todo... Y él a mí. Creo que eso es respeto también".