Abel Pintos paró su concierto en Jesús María y reveló un problema de salud

El cantante Abel Pintos participó este jueves en la octava noche de la edición 2022 del tradicional evento de Doma y Folklore, conocido popularmente como el "Jesús María", realizado en la provincia de Córdoba.

En la madrugada, subió al escenario José Hernández el querido cantante, una de las principales atracciones de esta edición. Mientras se desarrollaba el primer tramo de su concierto, el bahiense pidió silencio y sorprendió con sus palabras:

“Quiero ser completamente franco con ustedes. Hoy desperté sintiéndome un poco mal de mis cuerdas vocales”, se sinceró el cantante.

“Yo no me siento como me siento en cada recital, pero voy a estar aquí dando el cien por cien para todos ustedes de todos modos. Lo digo porque tantos años de complicidad se fueron forjando por ser ustedes honestos conmigo y yo honesto con ustedes”, señaló el bahiense conmovido. “Yo necesitaba que ustedes sepan esto por si escuchan algo extraño. No me estoy sintiendo perfectamente bien, pero no me importa”, agregó.

Por otra parte, el cantante realizó un gesto especial en homenaje al productor de su tercer disco, el músico Martín Carrizo (baterista de Gustavo Cerati y el Indio Solari), quien falleció en la semana, víctima de la enfermedad ELA.

“Quiero dedicar este recital especialmente a la memoria de Martín Carrizo, que es un ser adorable que nos dejó mucha música y hermosos recuerdos a quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo”, señaló conmovido.