Pepe Cibrián Campoy, Marta González y Esmeralda Mitre juntos en el teatro

Pepe Cibrián Campoy, Marta González y Esmeralda Mitre vuelven a los escenarios con Princesas. Por esta obra, que se puede ver en el Auditorio de Belgrano, de la ciudad de Buenos Aires, hablamos con Campoy y González.

—¿Sensaciones de volver al escenario?

—Pepe Cibrián Campoy: Es maravillosa. Lo relaciono con la libertad, con sentirme libre y poder cumplir mi vocación en armonía.

—Marta González: Volver al escenario siempre me provoca una felicidad infinita. Una bocanada de libertad y hacerlo de la manera en que lo haremos me produce mayor placer todavía.

—¿Cuál era el cuento de fantasía que más recuerdan de su infancia?

—PCC: Yo el que más recuerdo es Peter Pan, porque era atractiva la idea de no crecer más.

—MG: A mí la que más me gustaba era La Cenicienta. Yo en la obra hago de Caperucita, que es la única que no es princesa, pero no me hubiera gustado ser ese personaje porque limpia mucho (risas). Pero me encantaba.

—¿Cómo fue el encuentro con los compañeros?

—PCC: Por lógica, fue grata y lleno de emociones. Y un reencuentro maravilloso. Con Marta ya habíamos trabajado en Edelweiss y con Esmeralda me río mucho. Es muy profesional.

—MG: La maravillosa sensación de que estoy junto con un grande, un gran director, un gran autor, un gran actor y la dicha de poder dialogar con él es impresionante. Y la sorpresa más grande me la llevé con Esmeralda, me encanta porque tiene un talento único. Es muy loca, pero toda esa locura es de talento.