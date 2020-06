La lengua filosa de Nicole Neumann

De forma reciente surgió un rumor que señalaba a Nicole Neumann como infractora de la cuarentena obligatoria, pues habría recibido a una manicura en su hogar. Inmediatamente, tomó cartas en el asunto y desmintió el hecho. Además, acusó indirectamente a Micaela Viciconte, la novia de Fabián Cubero, de haber inventado rumores para perjudicar su imagen. Asimismo, la modelo demostró que no existen multas de tránsito a su nombre ni tampoco permitió que nadie sin permiso, ingresara a su hogar. Incluso, aclaró que abona los pagos correspondientes a los servicios del country.

En este sentido, advirtió: “Tengo una vida tan rica y estoy tan en paz que no me interesa, pero claramente esto es con maldad y ganas de perjudicarme. El que te quiere ensuciar, va por cualquier lado. No quiero darle entidad a personas que no me interesan”. Por último, dijo que los primeros meses de la cuarentena dejó su trabajo porque su ex no quería que se presente en el canal, por temor al contagio de sus hijas. Ni lerda ni perezosa, explicó: “De un momento a otro no hubo más imposibilidad para ir a trabajar, como por arte de magia, así que retomé”, aludiendo a que la restricción terminó cuando la novia de Cubero inició su trabajo como panelista.