La marca en la piel

De forma reciente, la mediática Kim Kardashian anunció que está saliendo con el humorista Pete Davidson. Así, se fueron de viaje, asisten a eventos y comparten sus tiempos libres.

Ahora este amor que parece ir a toda prisa blanqueó la primera imagen juntos. Por otro lado, Pete se tomó una imagen donde luce acostado, sacando la lengua, haciendo la señal del amor y la paz con una de sus manos y mostrando un tatuaje más que llamativo. Sucede que a la altura de su pecho está un tatuaje recién hecho que reza “Kim”.

Sin embargo, esto quedó en la nada debido a que mantuvo una pelea con Kanye West, el exmarido de su novia y tomó capturas del intercambio epistolar digital. Además se la concedió a su mejor amigo que las difundió.

La mujer admitió que su novio se hizo otros tatuajes en su honor pero que este último fue realizado con una técnica medieval que consiste en una marca realizada a través de un hierro caliente, al igual que se utiliza en la industria ganadera. Así, la mujer reflexionó: “Quería hacer algo diferente. Con el primer tatuaje que se hizo, dije: Qué adorable, Dios mío, gracias. Con el segundo, lo mismo… Pero eso es lo que hace la gente que se tatúa, se tatúa las cosas que suceden en su vida”.

Asimismo, continuó: “No sé… Creo que quería algo que estuviera ahí y que no pudiera quitarse porque ahora mismo se está borrando los tatuajes del brazo y cuello. Me dijo: No quiero quitármelo o taparlo más adelante. Quiero algo que sea como una cicatriz”. Además, entre los preferidos, ella destaca uno que él tiene en el hombro y dice: “Mi chica es abogada”.