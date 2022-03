Selena Quintanilla, una estrella eterna

Han pasado casi tres décadas desde la muerte de la cantante mexicana Selena Quintanilla, y sus familiares pusieron énfasis para producir una obra que contendrá canciones inéditas.

Se trata de un disco que estará a cargo de su hermano AB, su hermana Suzette y Abraham, el jefe del clan. Vale mencionar que los hermanos eran los músicos de la banda, mientras que su padre funcionaba como una suerte de mánager.

Asimismo, el álbum estará bajo la responsabilidad de Warner Music como toda la obra de esta familia devenida en orquesta aún después de la muerte de Selena.

A través de una entrevista digital, Abraham tomó la voz principal para revelar los detalles de esta producción, que contará con un total de treces temas. Tres de estos serán reversiones que fueron modificadas mientras que el resto serán los tan mentados temas inéditos.

Entre los adelantos, se encuentra una balada que la diva del tex mex grabó cuando tenía tan solo trece años y es por ello que fue modificada para que la voz se convirtiera en la de un adulto.

Así, el hombre manifestó a lo largo de la nota: “Lo que es único es que no solo los arreglos musicales son completamente nuevos, sino que mi hijo trabajó en la voz de Selena con las computadoras y, si la escuchás, suena en esta grabación como lo hacía justo antes de fallecer”.

La vida de Selena Quintanilla finalizó a los 23 años cuando una amiga suya llamada Yolanda Saldívar (que además presidía el club de fanáticos y estaba encargada de la administración financiera de la marca textil) le disparó causándole la muerte al instante. Sucede que la mujer estaba en un hotel y la diva de la canción fue a reunirse debido a la malversación de fondos que sucedía en las tiendas comerciales.

A lo largo de la historia de las películas biográficas o las series documentales, la vida de esta chica tuvo varias reversiones. La primera fue realizada por Jennifer López en 1997, donde mostró el inicio, la llegada a la fama y la muerte joven de Selena. Tiempo después se realizó una serie al respecto que no mantuvo igual popularidad. Entre las obras musicales que aún perduran y son reversionadas pueden enunciarse Amor prohibido, Como la flor, No me queda más, La carcacha y Bibi bidi boom boom.