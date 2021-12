La palabra de Nicolás Cabré

Separado de Laura Fernández, Nicolás Cabré visitó a Jey Mammon y se refirió a la relación que mantiene con la mamá de Rufina, su única hija, y así fue que dijo: “Con Eugenia Suárez estamos todo el tiempo hablando. Qué sí, qué no y qué decidimos. Nadie tiene la verdad absoluta. Con la China hablamos cinco veces por día: tema único es Rufina. Es estar lo más que se pueda”.

Por otro lado, dijo que la paternidad le cambió la vida y esbozó: “Yo aprendo día a día y Rufi me va enseñando. A mí me pega unos cachetazos hermosos. Tengo la suerte de ser compañero. Dar un consejo a un padre es casi imposible, se aprende y hay que estar atentos desde las mínimas cosas”. Fiel al estilo que lo caracteriza, no se refirió a su estado sentimental, sino que solo aludió a la vida profesional.