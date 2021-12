Una separación muy pacífica

Corría el año 2001 cuando Alexis Puig decidió intensificar su formación de comunicador con un posgrado en Artes Audiovisuales instalándose en España. Allí, y gracias a amigos en común, el hombre, que ya tenía una hija llamada Victoria en la Argentina, conoció a la colega y periodista Lola Cordero.

El amor fue inmediato, pero él debía regresar a su país natal por su trabajo y la paternidad. Sin dudarlo, Lola lo siguió hasta esta tierra y así logró continuar la relación. En ese momento, decidieron casarse para luego agrandar la familia gracias a la llegada de Lara y Eva. Además, ambos continuaron con sus carreras como comunicadores de cine, radio y televisión.

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, puesto a que el matrimonio decidió finalizar su vínculo de forma amigable y poner fin a la unión de casi veinte años. De esta manera, anunciaron su decisión mediante sus cuentas de Instagram. Alexis tomó la iniciativa con este mensaje: “Quería contarles que, tras muchos años juntos, hemos decidido con Lola separarnos. No es una decisión fácil, nunca lo es en estos casos, pero ambos deseamos y buscamos lo mejor para el otro y para nuestra familia, a la que amamos”. Asimismo, la española dijo: “Estas navidades vienen con cambios. Alexis Puig y yo cumplimos 19 años juntos y hoy los dos decidimos dar por terminada la pareja. Hemos sido muy felices y queremos seguir siéndolo. Creemos que esto es lo mejor para los dos y para esta hermosa pyme family, como la llamamos entre nosotros, que seguirá abierta y feliz porque vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea. Ale, lo mejor para vos siempre”. Por último, alegó: “Soy comunicadora y creo que decirlo por acá es la mejor manera que sepan nuestra verdad aquellos que nos quieren, y cerrar especulaciones al margen. Al que no le interese, siga su camino. Gracias a todos los amigos que nos dieron su apoyo en esta transición”.