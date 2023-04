La prensa española opinó sobre la llegada de Jey Mammon al país

Sin dudas, el caso de la denuncia contra Jey Mammon que se conoció hace apenas dos semanas estalló como una bomba. Se llevó todas las tapas de los medios. El músico y conductor brindó una serie de entrevistas íntimas con algunos periodistas del medio, en las que comentó y contó con detalles su versión de lo sucedido. Luego de ello, Mammon tomó la decisión de irse a España unos días a fin de “alejarse del escándalo mediático”. Pero parece que eso no será tan fácil, al menos según lo que se comenta y dice en la prensa española. Antes de abordar aquel vuelo, había declarado a la prensa: “Me ves así, solo, frente a toda la gente. ¿Me ves con miedo? No tengo más nada que decir. Ya hablé y dije lo que tenía que decir, di las notas que tenía que dar. No tengo nada que decir”.

Primero circularon unas imágenes que le tomó el compañero de asiento de Mammon, un hombre que voló sentado a su lado. Según declaró luego el propio hombre, fue increpado cuando le tomó algunas fotos. Y no fue el único, sino que varios pasajeros hicieron lo mismo. Pero no todo acaba allí, porque según publicaron algunos medios españoles, será difícil para el actor lograr la ansiada calma y lejanía de la prensa que fue a buscar. Ni bien llegó al país de la península ibérica, fue abordado por algunos periodistas y móviles que lo esperaban allí. Obviamente, Mammon se mostró molesto. Así las cosas, el periodista español Roberto Antolín, en conversación con la prensa argentina, aseguró: “Nos repugna tenerlo acá”. Además, contó: “La verdad es que si pensaba que iba a estar tranquilo aquí en España es un grave error, porque va a estar más intranquilo que en ningún lado (…). Los españoles somos conscientes de lo que ha pasado y va a pasar un auténtico infierno, no va a poder estar tranquilo en ningún lado, lo estuvieron esperando un montón de periodistas en su llegada”.

Vale recordar que circuló fuertemente la versión de que Mammon se encontraría alojado en la casa una actriz española.