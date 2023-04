Naomi Campbell: entre el éxito y los escándalos

Naomi Campbell, quien nació en Inglaterra en 1970 y se encuentra a la espera de su cumpleaños número 53 (el 22 de mayo), es una de las modelos más reconocidas del mundo.

Con esfuerzo y perseverancia, terminó el secundario y empezó a trabajar como modelo internacional en pasarelas de todo el país. Es más, en los años 90 fue la musa de Kenzo, Versace y otras marcas de relevancia. Además, fundó una serie de emprendimientos con sus colegas, a la vez que protagonizó escándalos debido a su malhumor.

A finales de los años 90, más precisamente en 1998, Naomi fue la primera mujer negra en figurar como estrella protagónica en una edición de Vogue. En tanto, su primera gran aparición pública en la que obtuvo fama y popularidad fue cuando realizó un desfile con Vivienne Westwood, donde sufrió una caída y acaparó la atención de la prensa. Es más, los zapatos de plataforma allí utilizados fueron expuestos en un espacio de arte.

Campbell se erigió con el tiempo en una estrella junto a sus contemporáneas Carla Bruni, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Helena Christensen, Linda Evangelista y Christy Turlington, como también su íntima amiga, la colega Kate Moss. Al trabajar como modelo, tiene un sello importante por su manera de caminar, su estilo y su mirada penetrante. Con una versátil elección, suele cambiar los looks con frescura y acierto.

Desde pequeña empezó a colaborar en videoclips y así lo hizo junto a Jay-Z. De la mano de Bob Marley incursionó en la música, George Michael la invitó a grabar otro video, como también Michael Jackson.

Ni lerda ni perezosa, también pudo recorrer una entrega para la pantalla chica y lo hizo con creces al formar parte de la edición de American Horror Story en el 2015.

Con su militancia social, Naomi se hizo íntima de Nelson Mandela y organizaron desfiles gratuitos para ayudar a diferentes organizaciones. Asimismo, tuvo su aporte en la filantropía internacional, en su ayuda a otras entidades que combaten la pobreza en Brasil, y también colabora con la reconstrucción de las vidas de familias que perdieron todo por el paso del huracán Katrina.

En el marco de los cuestionamientos a su persona se encuentran peleas que mantuvo con una empleada doméstica; hubo momentos de violencia y terminaron acordando ante la Justicia. Así, la mujer de las tapas de revista fue condenada a hacer trabajo comunitario.

La modelo vivió romances con famosos, como sucedió con el cantante y bailarín de flamenco Joaquín Cortés o el actor Robert De Niro. Con el transcurso de los años, la mujer dejó en claro que quería ser mamá y lo llevó a cabo con la llegada de su primogénita. Dio a conocer la noticia en una publicación en su red social: “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor”.