Duro testimonio de Flor Moyano

Hacia fines de 2022 y comienzos de 2023, parte del ambiente se vio sacudido por la denuncia que realizó Florencia Moyano contra Juan Martino por abuso sexual con acceso carnal. Los hechos habrían ocurrido durante las grabaciones del reality El hotel de los famosos 2. En su momento, desde la producción se había aclarado que a Martino se lo había expulsado del programa debido a la presentación de Moyano. De hecho, en una de las ediciones correspondientes, uno de los conductores del programa, Leandro “Chino” Leunis, comentó la situación frente al resto de los participantes: “Como se habrán dado cuenta, Juanma no está en El hotel. Para nosotros, siempre, nuestro objetivo es cuidarlos a todos y que se sientan acompañados y a gusto durante el programa. Eso es muy importante para nosotros. Y por eso resolvimos apartarlo de la competencia”.

Luego de tanto tiempo de realizada la denuncia, ella contó por primera vez en televisión lo sucedido. Lo hizo en vivo junto al panelista y conductor Ángel de Brito. “Fueron meses muy difíciles, era transitar un montón de cosas que no esperaba que pasaran, y sobre todo empezar a entender las situaciones que pasé, de las que yo no me daba cuenta en el momento en que pasaban”, comenzó diciendo ella. Y luego agregó: “Hoy estoy con mucha terapia y a partir de eso estoy entendiendo muchas cosas que viví, que pasé y que sufrí. Cuando entré a El hotel sentía muchas ganas, era una gran oportunidad para mí y no pensé en pasar por todo esto”. Además, muy afectada por lo que estaba relatando, contó: “Desde el tercer día en el que él me invita a la suite y me dice de sacarse la remera y le digo que no y se la saca igual, yo sentía que mi ‘no’ ya no tenía ningún tipo de validez con él. Con el correr de los días se fue incrementando, y era cada vez mayor. Para él era normal tocarme el culo y refregarse, tirarse encima de mí”.

También compartió los incómodos momentos que le tocó vivir en el programa junto a Martino. Al hacerlo, se quebró en vivo y rompió en llanto. Además, declaró que ella, en su momento, le había contado lo sucedido a algunas personas. “Yo les contaba a los demás, a Mimi, a Delfi, a Enzo, a Rocío Marengo. Les decía que él me intimidaba y me daba miedo. Me llevaba 12 años de edad. Soy muy pudorosa, él manejaba un lenguaje sexual todo el tiempo, muy guarro”. Luego de la denuncia, Martino apenas se expresó unas pocas veces y todo estaría en manos de su abogado.