Nicki Nicole y su reacción frente a los rumores que acercan a Trueno y la China

Ya confirmada la separación entre la China Suárez y Rusherking, aumentan los trascendidos que la vinculan a ella con otro trapero: Trueno, el ex de la cantante Nicki Nicole. Así las cosas, Nicole se expresó a su manera a través de sus redes. Primero compartió un pasaje de una canción que acaba de estrenar, que dice: “Otra vez hiriéndome. Otra vez perdiéndome”, que estaría dedicado a él. Además de ello, en otro posteo, subió una foto de un primer plano muy cercano en el que está con el gesto de fuck you frente a la cámara. Aunque la China salió a aclarar que entre Trueno y ella no hay nada, los rumores siguen creciendo.