¡La que se va a armar!

El programa matutino abocado a la farándula conducido por Ángel de Brito cuenta con un panel de periodistas integrado por Andrea Taboada, Mariana Brey, Cinthia Fernández y Yanina Latorre (que se destaca por su lengua procaz). Asimismo, en el último tiempo mantuvo una pelea mediática con la cantante tropical Gladys “La Bomba Tucumana” reconocida por su histórico hit La pollera amarilla y la actual participación en el reality show Cantando por un sueño.



Como es sabido, si bien hay un equipo de comunicadoras estable, una invitada semanal es la quinta integrante del equipo. Para continuar con el éxito contundente que tiene el programa de la segunda mañana, Ángel invitó a la intérprete de cumbia para que se sume a partir del lunes. Desde ya, habrá más de una polémica con su compañera de lengua filosa y esposa de Diego Latorre.



Por último, “La Bomba” transita su mejor momento profesional pero no así en su intimidad, dado a que su última pareja Sebastián Escacena se habría quedado con gran parte del dinero cosechado y un automóvil. Esto llevó a una denuncia penal por estafa.



Ante la notoriedad de la situación, el hombre dio a conocer una serie de audios provenientes de su ex donde le dedica toda clase de improperios: “Qué se puede esperar de un burro más que una patada. Negro, sucio, villero... te metiste en mi casa. No sabés con quién te metés, ¿no sabés quién soy yo y lo que te puede ocurrir en la vida? De todo. Si me pongo en demonia, te puede pasar de todo”. También le revela que tiene un novio que pareciera ser todo un caballero. Hasta el momento, la mujer no se expresó sobre el tema.