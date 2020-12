Pampita y Benjamín Vicuña asistieron a un evento que disgustó a Eugenia Suárez

Durante una década, Pampita y Benjamín Vicuña compartieron sus vidas y fundaron una familia con sus cuatro niños.



Tras una supuesta infidelidad, la pareja llegó a su fin para seguir caminos por separado. Ahora, ella está casada con el empresario gastronómico Roberto García Moritán mientras que el chileno reinició su vida con Eugenia Suárez y son padres de Magnolia y Amancio.



En el presente, el hijo menor de la modelo y el intérprete egresó del jardín de infantes, por lo que debieron asistir a un acto del egreso. Sucedió que posaron para una fotografía con los tres varones (Bautista, Beltrán y Benicio), que retrata el fin de un ciclo.



Esta imagen fue publicada en una cuenta privada de Instagram de la conductora y un contacto la difundió ante los medios de prensa. Esta situación no fue del agrado de la China Suárez, que hizo una escena de celos llevando a Vicuña a pedir las explicaciones pertinentes a la mamá de sus hijos.



Desde hace un tiempo considerable, la familia ensamblada cuenta con un vínculo ameno y en buenos términos por el bien de los integrantes más pequeños. En este sentido, Pampita se sintió pésimo ante lo ocurrido, decidió tomar cartas en el asunto y llamó a cada uno de los responsables que dieron a conocer este episodio alegando que no quiere empañar la paz que tanto costó construir. Además, no perdió su ávido costado comercial aprovechando este raid mediático para presentar su nueva línea de productos decorativos.



¡Qué exagerados!