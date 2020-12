Verónica Castro sobre su exnuera Valeria Liberman: “Es muy grosera”

En la actualidad, Verónica Castro transita un buen momento profesional tras el éxito de La casa de las flores y la película en la que está inmersa dirigida por su hijo más pequeño.

Durante una entrevista televisiva, La chaparrita terminó con el misterio que azota alrededor de su vínculo con los nietos, Mikhail Zaratustra y Simone Candy, fruto de la relación entre Cristian y la argentina Valeria Liberman.



Respecto a verse imposibilitada ante visitas o contacto alguno, expresó: “Estoy mal porque el niño ya cumplió 13 años y la niña ya cumplió 15 y pues sí duele bastante. Estaba esperando a que crecieran mis nietos, pero creo que no les van a dar permiso”.



Vale mencionar que el cantante y su exmujer mantuvieron un noviazgo y posterior matrimonio repleto de crisis, malos tratos e idas y vueltas.



En el relato, la actriz dio cuenta de las actitudes de pésimo gusto que demostró Liberman en diferentes momentos compartidos.



Por ejemplo, el día que Cristian decidió proponerle matrimonio, todos presenciaron cómo la argentina quiso agredir físicamente a su progenitora por lo que Verónica decidió interceder.



En ese momento reveló lo que le dijo: “La regañé muy fuerte, le dije ‘no, yo no quiero que le des malos ejemplos ni a mi hijo ni a los que vayan a ser mis nietos. Entonces te pido un favor, no le vuelvas a faltar al respeto a tu madre porque es como si me lo faltaras a mí o a cualquier mamá’”. Asimismo, confesó: “Es una mujer muy grosera”.



Si bien la diva tiene prohibidas las visitas con los menores, su heredero mantiene una comunicación distante pero cotidiana a través de videollamadas.



Sin embargo, no todo es una realidad triste en esta familia, pues el cantante y la modelo Paola Eraso tuvieron una niña llamada Rafaela. Pese al divorcio, suegra y nuera se llevan muy bien y se visitan cada vez que pueden.



De esta manera, Verónica alegó: “Tenemos hay una relación muy bonita. La mamá de Rafaela es muy inteligente, es una señora que aunque haga su vida, salga, tenga ese buen físico, tenga novio o pretendientes, siempre está firme con Rafaela para que estudie, hable a su abuela o su papá, entre otros”.