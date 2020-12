Durante una entrevista íntima con este multimedio, la cantante Sandra Mariela Vázquez, reconocida por su nombre artístico Twiggy, presentó su última producción. Allí, reversiona los clásicos inolvidables como Bajo la luz de la luna, pero en otro género como lo es el jazz, y No está, que contó con la participación de Rodrigo Tapari.



También reveló que se encuentra inmersa en la composición de nuevas canciones que saldrán a la luz el año entrante.

—¿Por qué creés que las producciones culturales de los años 90 siguen tan vigentes en la actualidad?



—Considero que es porque los seguidores así lo eligen. Gracias a ellos que creyeron en mí, ayudaron a construirme como artista popular e hicieron que los temas pasen de generación en generación, que les cuenten a sus hijos cómo era ese momento, entre otros.

—¿De qué mane­ra te aggiornás para poder reinterpretar los hits, pero esta vez desde otros estilos?



—La forma de actualizarse como artista es escuchar todos los estilos de música. Por ejemplo, disfruté del jazz, me pareció un universo hermoso, y así surgió la idea de reversionar Bajo la luz de la luna en este género. La forma de no perder la esencia es identificarse con los temas que elijo e interpreto.

Me encanta la idea de reversionar, desde otros géneros, estas canciones que son conocidas porque constituyen una propuesta diferente en la que puedo dar otros lares, experimentar otras fusiones y compartirlo con artistas. Considero que invitar a diversas participaciones es un hecho maravilloso y me encanta.

—Residiste en el Sur por muchos años y ahora regresaste para instalarte en Buenos Aires, ¿cómo viviste este gran cambio en tu vida?



—Lo transité fascinada porque Buenos Aires es mi ciudad, mi lugar y donde puedo realizar arte que no es otro que la música y así seguir conectada con la gente. Estoy viviéndolo felizmente, pude estar con mi familia, amigos, la gente que conozco desde hace muchísimos años y fue lo mejor que me pudo haber pasado.