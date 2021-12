La verdad a medias de Eugenia Suárez

Días atrás, la farándula internacional quedaba estupefacta cuando surgió el romance entre Eugenia Suárez y Mauro Icardi mientras que Wanda Nara visibilizaba el engaño del que fue víctima acusándolos a través de toda clase de ­improperios en las redes sociales. Además se quiso separar, brindó un comunicado y la posterior reconciliación en el living de Susana Giménez.

Ahora la tercera en discordia, Eugenia “La China” Suárez, decidió brindar otra nota al programa que recién estrena Alejandro Fantino para una señal digital. De esta manera, buscó su buen nombre y así quitarse el mote de “rompehogares”, dados sus antecedentes ante las relaciones que inició con Nicolás Cabré, que estaba recién separándose de Eugenia Tobal por un matrimonio fallido y la pérdida de un bebé.

Luego de este vínculo, la actriz también estuvo en el ojo de tormenta cuando conoció a Benjamín Vicuña que aún permanecía junto a su por entonces pareja.

En el presente la muchacha se sentó en el living junto al periodista deportivo y comenzó a hablar sobre este tema que la tiene en todas las noticias cotidianas. Así empezó a charlar sobre su perfil: “Yo no soy de gritar, soy más hiriente en este tono. Soy picantísima. Me puedo poner muy mala”. Además quiso hacer hincapié en las amigas que quedaron en el camino porque debido a este romance, los famosos decidieron tomar partido. Entre ellos fueron María del Cerro, que quiso ser cauta a la hora de hablar pero que aún mantiene diálogo con la ex Casi Ángeles. Zaira Nara y Paula Chaves se quedaron del otro lado del charco. Es por ello que la rubia debilidad afirmó: “Hubo gente que defraudó. Si te defrauda es porque no lo esperás. Tengo los mismos amigos hace mucho tiempo”.

A la hora de revelar los datos sobre su estado sentimental debido a que una vez que la tormenta se calmó fue vinculada a un empresario español llamado Armando Mena, La China despejó todas las dudas: “Estoy sola pero me gusta estar de novia. No me gustan los hombres que hablan tanto. El hombre que esté al lado mío es para que me sume. Soy egocéntrica, me gusta el cuentito”.

Por último, reveló que el machismo imperante viene por parte de las mujeres pues juzgan a otras y allí recalcó que sólo le dará las explicaciones a sus hijos en el caso que sea necesario: “No hay que dar explicaciones. Muchas de las cosas que se dicen no son verdad pero estoy muy informada. Hay momentos donde lo llevo mejor y hay momentos donde lo sufro más”.