Lali responde a los mensajes agresivos de las redes

Son meses agitados para Lali. Desde que decidió manifestarse en redes políticamente con un “qué miedo” la vienen persiguiendo desde el Gobierno y los votantes afines al Presidente electo Javier Milei. Mientras él le da retuit a varias críticas a la cantante y actriz, ella se manifestó en sus redes con el mensaje: “Al odio, las mentiras, la utilización y las fake news”, acompañado con una foto en la que no hay mucho más que agregar.

Invitada por una radio online, contestó al conductor, Fernando Dente, sobre cómo está viviendo el momento y si le duelen cómo le están pegando en redes: “Yo no sé si me sacaron alguna especie de fibra que era la que tomaba ese tipo de situación, pero no estoy canchereando. La bala, por bala, realmente no me toca, y esto lo saben mis amigos que comparten intimidad y con los que hablamos mucho de esas mierditas y esa situación en las que a veces uno se ve envuelto gratis. Creo que por algún motivo yo creo que es una pulsión de vida, que tengo que no me permito que esa bala me toque”.