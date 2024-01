La sorpresiva reacción de Coti Romero tras su pelea con Charlotte

Luego del mal momento que vivió con la fuerte pelea que mantuvo con Charlotte Caniggia, donde recibió varios insultos, Coti Romero sorprendió al hablar de la participante, quien decidió dar un paso al costado en el Bailando 2023.

Al respecto, Marcelo Tinelli le preguntó si se quedó mal con lo sucedido en la pista. A lo que Coti se sinceró en vivo: “Un poquito sí, pero porque no quería que ella terminara así. Sé que fue algo que nos cargó a las dos”.

Además, agregó: “Yo la entiendo porque muchas veces me ha pasado a mí también que, en un momento de impulso, me fui de boca y tuve acciones que no quería. Por eso la entiendo perfectamente”. ¿Se perdonarán?