Sebastián Yatra habló de su separación de Tini Stoessel y terminó con los rumores de infidelidad

Sebastián Yatra abrió su corazón al hablar por primera vez sobre su tumultuosa relación con la cantante argentina Tini Stoessel, que comenzó en 2019 y llegó a su fin en 2020, en medio de la pandemia. En una reciente entrevista, Yatra abordó la difícil etapa de su separación y desmintió especulaciones en torno a su relación con la actriz mexicana Danna Paola.

La expareja fue protagonista de un apasionado romance que capturó la atención de sus fanáticos, pero que también estuvo envuelto en rumores de infidelidad. Yatra compartió sus pensamientos sobre la ruptura: “Fui dándome cuenta de situaciones de las que no quería formar parte. Te acostumbras a las personas y a las cosas y cuando no las tienes en tu vida, sientes que estás solo. Muchas veces, los cambios duelen”.

El artista reflexionó sobre la complejidad de las relaciones públicas y cómo, a pesar de la emoción de ser el protagonista de una historia de amor mediática, también experimentó la pérdida de su individualidad: “Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia”.

Sebastián Yatra también abordó los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la actriz Danna Paola. Desmintió categóricamente cualquier tipo de coqueteo, afirmando: “Danna y yo nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento. Sin embargo, creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella”. El cantante se mostró afectado por convertirse en el “villano” en esa narrativa sin motivo aparente, recibiendo críticas injustificadas.

“Recibí muchas críticas. Me ­preocupa lo que piensa la gente. También me importa lo que es justo, correcto o incorrecto, y sentí que no lo merecía”, concluyó Sebastián Yatra.