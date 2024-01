Estrenan el tráiler de la biopic de Amy Winehouse

A un año de revelarse la primera imagen de Back to Black, anticipando la biopic basada en la vida de la icónica Amy Winehouse; se anunció con entusiasmo el estreno de la película en el Reino Unido. Este año, los fanáticos de la talentosa cantante podrán sumergirse en la fascinante historia de su vida, su obra y su compleja personalidad a través de Back to black, cuyo tráiler fue lanzado recientemente, generando una gran expectativa.

La película está dirigida por la cineasta inglesa Sam Taylor-Johnson y cuenta con Marisa Abela en el papel protagónico de Amy Winehouse, junto a Jack O’Connell interpretando a su esposo, Blake Fielder-Civil. Back to black relata el ascenso meteórico de Amy a la fama y explora los momentos previos al lanzamiento del álbum de estudio homónimo que la catapultó a la categoría de leyenda musical.

La trama, contada desde la perspectiva de Winehouse, se presenta como una mirada sin tapujos a la mujer detrás del fenómeno y a la relación que inspiró uno de los álbumes más recordados de todos los tiempos. Según Deadline, la película promete desentrañar aspectos íntimos de la vida de la artista, ofreciendo una visión más profunda y completa de su legado musical.

La expectativa por Back to black ha crecido desde que se lanzó el tráiler, en el cual Marisa Abela personifica a Amy Winehouse. En una escena clave, la actriz pronuncia las palabras: “No escribo canciones para ser famosa. Escribo canciones porque no sé qué haría si no lo hiciera”, encapsulando la esencia creativa y la motivación detrás de la prolífica carrera de la artista.

Más allá del mérito técnico de los artistas de maquillaje y peinado, que logran una caracterización impactante de Winehouse, la película se enfrenta al desafío de trascender las luchas personales y los comportamientos erráticos que la hicieron objeto de la atención mediática.

La directora Sam Taylor-Johnson busca dignificar el retrato de Amy, destacando su sensibilidad y genialidad como creadora de Back to black, un álbum magistral que la consagró como una artista fuera de serie.

Aunque la fecha de estreno en México aún no ha sido confirmada, Universal Pictures se encargará de la distribución mundial, lo que sugiere que los fanáticos mexicanos no tendrán que esperar mucho para disfrutar de esta película tan ­esperada.

La vida de Amy Winehouse quedó truncada el 23 de julio de 2011, cuando la cantante y compositora inglesa se unió al trágico “club de los 27”. La causa de su fallecimiento fue una intoxicación alcohólica. Con ello sumaba su nombre a la infame lista de otros genios de la música como Jim Morrison, Janis Joplin o Kurt Cobain, quienes perdieron la vida, en circunstancias trágicas, a la misma edad.