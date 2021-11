Leonel Arance: “Que la ciudad sea un gran centro cultural nos potencia”

En las vísperas de la realización de la feria de editoriales Edita, este medio entrevistó a Leonel Arance, quien forma parte de la organización del ciclo cultural. Este tendrá lugar los días 4 y 5 de diciembre, de 15 a 21, en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio ­Pettoruti, ubicado en 51 entre 4 y 5.

—¿Bajo qué circunstancias surge este ­proyecto?

—La multiplicación de editoriales pequeñas, autogestivas, emergentes que surgían (y siguen surgiendo) ya no solo en Capital, sino cada vez más en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y el resto del país, evidenciaba una necesidad de poder contar con un evento que aúne proyectos editoriales que apuesten por la bibliodiversidad, las nuevas voces, los géneros literarios que quedan fuera del mercado. En la ciudad de La Plata existieron diversas ferias de libros, pero no lograron mantenerse en el tiempo, y además no contemplaban estas numerosas editoriales. Edita nació en el 2016. Con el colectivo editorial Malisia ya veníamos participando de la Feria de Editores (FED) organizada en Capital, junto a muchas ferias más, y observamos que era necesario replicarla en La Plata, tanto para acercar aquellas editoriales participantes a los platenses como para que exista un solo evento donde nuclear los múltiples proyectos de la ciudad, la Provincia y el interior. Aquella primera edición la organizamos en conjunto con la FED, y luego nos lanzamos solos.

—¿Cómo se preparan para esta entrega?

—Esta edición trae numerosas novedades, ya que hasta 2019 la hicimos en lugares cerrados. Durante 2020, por la pandemia, debimos suspender, y este año decidimos hacerla al aire libre, en la puerta del Museo Provincial Emilio Pettoruti, en la calle 51 entre 5 y 6. El trasladar la feria a un lugar público, por un lado, nos ilusiona mucho en cuanto a la posibilidad de recibir mayor cantidad de gente y que sea una fiesta. Por otro lado, es una gran responsabilidad volver a organizar Edita en medio de una pandemia que nos encuentra atendiendo cada detalle para respetar aforos y que no se nos escape nada.

—¿Qué detalles pueden precisar sobre esta actividad que contará con una grilla tan majestuosa?

—Edita siempre fue un hermoso encuentro entre editoras y editores, lectoras y lectores que son fanáticos de estas editoriales, y un nuevo público lector que se acerca para conocer los nuevos autores, las nuevas colecciones, las nuevas editoriales. A los productores que llegan desde otros lados les gusta mucho venir y participar, no solo es una feria que rinde, también es una fiesta de dos días con lecturas de poesía, de narrativa, mesas de revistas y fanzines, bandas en vivo y mucha gente. A su vez, las editoriales de La Plata encuentran un lugar donde encontrarse con lectoras y lectores que son sus vecinas y vecinos, conocen de forma cercana a las escritoras y escritores, dialogan sobre un universo narrativo familiar.

—¿Cuáles son las fortalezas de este evento en una ciudad que funciona como una suerte de centro cultural en continuo movimiento?

—El ciclo Edita nace desde uno de los innumerables centros culturales de la ciudad. Las editoriales que conforman el colectivo editorial Malisia (Club Hem, EME, Pixel, FA y ­Malisia Editorial) se nuclean en un lugar en común llamado El Espacio, en diagonal 78 esquina 6, ubicado en pleno corazón de Plaza Rocha. Ya desde 2014 que este lugar trabaja en conjunto con numerosos espacios culturales de la ciudad, ya que existe una mirada colectiva sobre la difusión de los también innumerables proyectos y acciones culturales de la más diversa índole.

Que la ciudad sea un gran centro cultural nos potencia y nos gusta pensar que también potenciamos al conjunto. El público de La Plata es muy heterogéneo, y siempre está predispuesto a sumarse a toda movida cultural: en este sentido, Edita no es la excepción.

—¿Por qué recomendarían al público que ­concurra?

—Se trata de un evento donde se nuclean en un solo lugar lo mejor de la literatura argentina y latinoamericana, donde se encuentran libros que son la vanguardia, autoras y autores consolidadas y consolidados que comparten espacio junto a las nuevas voces de las que mañana hablará todo el mundo, ganarán premios, serán traducidos a múltiples idiomas.

El mundo editorial está transitando un momento hermoso, con grandes autoras y autores con primeros libros publicados que ya están dando que hablar, colecciones de una búsqueda editorial y de diseño cada vez más originales, con editoriales que ofrecen universos nuevos. Los libros crean lectoras y lectores. Cada lectura es única, y cada libro un mundo. Solo hace falta abrirlo.