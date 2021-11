El Dipy se lanzó a la política: "Me pongo a disposición de cualquier partido político"

Luego del crimen del kiosquero de Ramos Mejía y a tan solo una semana de las elecciones el Dipy manifestó a través de un video su deseo de sumarse a a la política. La particularidad del mensaje del músico radicó en que aclaró que no le importa el partido, que se sumaría a cualquiera.

"Mi familia no esta muy de acuerdo con que haga esto", comenzó su relato y añadió: "Estoy podrido de que me amenacen, de que aprieten a mi vieja cuando va a cobrar la jubilación y le tiren cosas en la casa. Podrido estoy. Podrido que, por pensar distinto, pasen estas cosas".

Acto seguido anunció: "A partir de este momento me pongo a disposición de cualquier partido político que me necesite para sacar a todos estos chorros. ¿Qué se pensaron, que tengo miedo? ¿Pensás que me van a callar a mí? Nací gritando. Plata y miedo nunca tuve", sentenció.