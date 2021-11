Los secretos en el encuentro de Eugenia Suárez y Mauro Icardi

Hace unas semanas, Wanda y Mauro Icardi revisaron sus teléfonos para aclarar sus celos. Allí, ella descubrió que su esposo intercambiaba correspondencia epistolar digital con la modelo y actriz Eugenia Suárez. La situación distaba de ser amistosa: había fuertes mensajes eróticos. Todo estalló por el aire y la empresaria rubia comenzó a ventilar los trapitos sucios en las redes sociales. Además confirmó su separación, abandonó el hogar en común para pensar sobre la decisión que tomaría al respecto.

En este sentido, hizo su duelo, habló con un abogado y evacuó sus dudas en relación al divorcio. Fue entonces cuando supo que tenía todas las de ganar, porque es la titular de los bienes materiales adquiridos y también de la marca que representa su esposo.

La pareja se dio una nueva chance y volvieron a apostar por la familia. La paz no duró mucho, porque la blonda se enteró de que Icardi compartió más que un mensaje con la China. Es más, se encontraron en París, compartieron una noche de hotel y los cargos estuvieron abonados por él. Un petisero que cuida a los caballos de la familia actuó como cómplice y dialogó con la panelista Yanina Latorre, que relató las vicisitudes de ese romance explosivo. Asimismo, aclaró que en la mentada cita no habría pasado más que una serie de besos y arrumacos porque Mauro estaba sintiéndose mal. Como estaba en las vísperas de una presentación importante, solo atinó a dar una vuelta con su conquista y se fue a dormir para no contargiarla en caso de estar incubando alguna enfermedad. Tras esta tormenta, Wanda retomó la decisión de separarse, pero ahora Mauro insiste con la reconciliación. En el caso de no llegar a un acuerdo, deberían dividir los 70 millones de euros acumulados a lo largo de su relación marital. También sucede que Icardi está decidido a renunciar a todo y quedarse sin un peso en caso de que su enamorada no logre perdonarlo.

Por su parte, Eugenia está conociéndose con un empresario español llamado Armando que se dedica al comercio de motocicletas y fueron vistos muy acaramelados en una discoteca antes de que se terminara su proyecto audiovisual. Trascendió la noticia de que ambas señoras hablaron sobre lo sucedido, pues Wanda tomó el teléfono y se comunicó con Eugenia, que terminó de aclarar los sucesos. Es decir, confirmó que se encontraron en París, pero Icardi no pudo cometer ningún acto pues estaba impedido e indispuesto.