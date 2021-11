María Victoria Menis: “El cine argentino es un poco Cenicienta al lado de series”

La realizadora María Victoria Menis acaba de culminar el rodaje de Miranda de viernes a lunes, protagonizada por Inés Estévez, que marca su regreso a la ficción. Con ella hablamos para saber más de la propuesta.

—¿Qué cosas te cambiaron de viernes a lunes?

—Miles de cosas pueden pasar de un viernes a un lunes, de un viernes a un sábado, de un viernes a un viernes. A mí me parece que, sobre todo pensando en la película, a mí se me develan cosas como cuando de repente escuché hablar a las chicas, a chicas muy jóvenes cuestionando cosas que para mí eran obvias y naturales, desde decir por qué en un noticiero hay diez tipos y una sola mía, o chicas de cine, técnicas, muy jóvenes diciendo por qué hay seis jurados hombres en un festival y no mujeres. Es como que se te cae un velo y comenzás a cuestionarte miles de cosas, eso yo sentí y lo que quise contar en la película, de viernes a domingo además te podés enamorar, desenamorar, la idea de querer tener un hijo, o no, enterarte una historia de tu madre que te cambia la perspectiva sobre ella y tu familia, y pasa a ser otra historia familiar, o de repente tu hijo te viene con un planteo y te cambia tu perspectiva sobre tu futuro, no sé, tantas cosas.

—¿Cómo hacés para contar la historia sin convertirla en un panfleto?

—No me dieron ganas de empezar contando la historia quedándome en el colegio contando si hay malos allí, villanos, censores o heroínas. Me dieron ganas de que una mujer más común enfrente la situación y le repercuta en su vida cotidiana, en su historia con su familia, sin llevarla a extremos, no me dio ganas de eso, extremos a violencia. Por ejemplo sufre eso en su casa y se da cuenta de repente, o con las chicas, en el trabajo, yo quise que la cuestión patriarcal y ver luego desde otro lugar, sea sutil. La violencia física ya la trabajé en otros proyectos míos.