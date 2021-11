Cecilia Roth: “La voz es el alma del cuerpo en la actuación”

Una de las más talentosas intérpretes de nuestro país es sin dudas Cecilia Roth, quien el 19 de noviembre a las 22 estrena en la señal E! Entertainment Voces. Se trata de un documental del que participan varias referentes y que expone la visión de las mujeres latinoamericanas enalteciéndolas y cuestionando los cánones de belleza y estereotipos predominan­tes en los medios. Diario Hoy dialogó con ella en exclusiva sobre la propuesta y otros temas.

—¿Cuál es tu relación, desde la actuación, con la voz? Le has puesto tu voz, más allá del cuerpo, a producciones como Tinkerbell, documentales, la maravillosa obra La vida extraordinaria, entre otras...

—Básicamente mi madre, que era una gran cantante, se dedicó gran parte de su vida a trabajar la voz. Era musicoterapeuta y fonoaudióloga y creó una especie de método personal con los aportes de pequeñas y grandes maestros y maestras que tuvo, y su propia experiencia con la voz, creó un método que hoy sigo solita, mi madre partió hace un año justo. Mi relación con la voz es fundamental, creo que la voz es el alma del cuerpo en la actuación, creo que un cuerpo que cuenta algo y una voz diferente, algo falla, te pasa ver a un actor maravilloso andar y sale una voz que no corresponde a ese cuerpo es algo extraño, algo se desinfla.

—Y en esta propuesta la voz tiene un lugar clave, poniendo de relieve la necesidad de aceptarnos tal como somos, y para una señal en particular como E!, que muchas veces la asociamos a la frivolidad y lujos de Hollywood. ¿Cómo llegás al proyecto?

—Es curioso cómo relacionás la voz con las voces, porque las voces pueden significar pensamientos hablados, más allá del sonido de la voz, me llega la invitación. Me pareció interesante hablar de las tantas voces que tenemos para escuchar y la propia voz, el propio pensamiento y realmente representar quién eres y quién sos de verdad, encontrándote sin pudor ninguno ni agresión quién eres de verdad.

—En tiempos de conquistas, pero también de dolor, porque en la Argentina en lo que va del año se han producido 267 femicidios, ¿qué creés que aporta una propuesta como esta para seguir pensándonos y escuchándonos?

—Que cada pensamiento y cada voz nueva que se escucha y donde se plantea los temas de géneros que son tremendos, estas muertes diarias, los femicidios, los transfemicidios, todo lo que tiene que ver con la mujer, acabarla, dominarla, matándola, es una problemática que lamentablemente, si bien se habla y se conoce más, pero siempre ha existido de esta manera, sin nombrarlos así, se hablaba de “crímenes pasionales”, y ahora con el nuevo acceder a estas problemáticas de género y a este feminismo y sororidad, podemos entender o tratar de hacerlo, que cómo estamos montados en una sociedad y cultura patriarcal que hasta hace poco el dominio más profundo sobre una mujer que era matarla se lo llamaba “crimen pasional”.

—Te corro del programa, pero quería saber qué opinás sobre que la última película de Pedro Almodóvar la veremos en una plataforma y no en un cine, ¿qué sentiste sobre esto?

—Pena.

—Ir a ver la última de Almodóvar al cine es casi nuestra religión, y siempre lo hacemos en la sala, como corresponde...

—Sentí mucha pena, mucha tristeza, me da pena, porque El prófugo, de Natalia Meta, con un trabajo sobre el sonido muy particular, en tu casa, en una plataforma, no lo escuchás eso, y en las películas de Pedro pasa lo mismo, y en cualquier película pasa lo mismo. Lamento enormemente esta decisión que en el mundo se vea en plataforma, no hablé de esto con ninguno de mis amigos, ni con Pedro ni con nadie que haya trabajado en la película, pero creo que esto lo excede a él porque él hasta hace muy poco filmaba en fílmico y no en digital, solo las tres últimas fueron así. Y a él no le gustaba, con lo cual imaginate esto de pasar el cine en una pantalla de televisión le gusta menos, no me cabe la menor duda, tal vez se crea que la verá más gente.