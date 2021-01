Lissa Vera habló sobre la muerte de Natacha Jaitt: "Se armó un circo siniestro"

Lissa Vera vivió una noche emocionante durante el miércoles, donde cantó con Thiago Gryffo y la "Bomba" Tucumana. Pese a que el equipo quede afuera del Cantando, su paso por el certamen fue positivo. Más allá, la cantante fue consultada sobre la muerte de Natacha Jaitt, quien era su amiga.

En diálogo con Los ángeles de la mañana, dio su versión de los hechos, tras el fallecimiento de la mediática en 2019: "En el momento estaba embarazada y bastante delicada con los sentimientos. Yo le mandé un mensaje a Ulises mientras él estaba en Brasil. Pero cuando llegó, voicferó por todos lados que yo no había aparecido y no había dado la cara".

Además se defendió de las acusaciones del hermano de Jaitt: "Yo no tenía por qué dar la cara porque yo no estaba ahí. Él armó un circo siniestro a costillas de lo que verdaderamente pasó, que era una desgracia que haya fallecido mi amiga. Y me metió en la bolsa y nunca entendí por qué. La hija de Natacha me insultaba a mi, porque los ataques eran contra mí. Entonces yo empecé a pensar `¿Qué pasa? ¿Quieren armar un circo con esto?´".