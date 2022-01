Lizy Tagliani anunció su separación

Corría el año 2019 cuando la mediática y estilista Lizy Tagliany conoció a Leo Alturria. El encuentro se dio en un programa destinado a la pantalla chica, donde ambos compartieron un momento. Luego de algunos filtreos por chat, se citaron y emprendieron una relación amorosa.

Ahora decidieron brindar un comunicado dando a conocer que este noviazgo de dos años llegó a su fin, pero en excelentes términos. Además, dieron los detalles a través de las cuentas que utilizan en las redes sociales. Así, la actriz reflexionó: “Buen día, nunca uno sabe cuándo es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con @leoalturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos mucho y seguimos juntos como amigos. Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si Dios quiere. Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir, solo que fue una hermosa historia de amor que continuará de otra forma. El amor mutó, pero aún sigue siendo sólido. Él no es muy partidario de que cuente, pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros, jaja”.

Ahora cada uno continúa su camino y ambos han abocado sus vidas a sus respectivas agendas profesionales.