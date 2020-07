Llega el remix del tema What’s love got to do with it

Cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa, en los 60 demostró ser un huracán frente al micrófono, convirtiéndose en un ícono musical. Desde entonces, con una trayectoria ininterrumpida y repleta de temas que pasaron a la historia, supo consolidarse como una diva indiscutida del am­biente artístico y musical.

Hoy, a sus 80 años, Tina Turner no deja de sorprender. Y es que recientemente se conoció que, tras su retiro en 2013, el próximo viernes la artista regresará a escena de la mano de Kygo, el reconocido productor noruego, para lanzar en conjunto el remix de What’s love got to do with it, el clásico que formó parte de su disco Private Dancer.

Fue el propio productor el que dio la noticia a través de su perfil de Instagram, donde compartió una postal junto a la cantante y escribió: “No puedo creer que voy a sacar una colaboración con Tina Turner este viernes”. Además, sostuvo: “What's love got to do with it es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Es surrealista tener esta oportunidad de trabajar con una artista legendaria como ella”.

Cabe destacar que, de acuerdo a lo informado por un semanario musical del Reino Unido, Kygo debutó anteriormente con su remix de Higher Love, de Whitney Houston, que le dio a la cantante su primer éxito póstumo en la lista Bill­board Hot 100 el año pasado.