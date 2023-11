Los deseos de Manu Urcera tras su casamiento con Nicole Neumann

Tras su reciente casamiento con la reconocida modelo Nicole Neumann, el piloto de carreras Manu Urcera ha compartido un deseo que ha despertado la atención de sus seguidores y fanáticos. En una declaración cargada de cariño hacia su flamante esposa, Urcera no dudó en elogiar la dedicación y prioridad de Neumann hacia sus hijas, manifestando abiertamente la posibilidad de expandir la familia.

"Nicki le da todo a las hijas. Son su prioridad desde el día 1 que lo hablamos y me dijo ‘yo vengo con un combo, somos 4’. Yo lo tenía claro y a mí también me enamoró esa postura. Ella siempre intenta dar todo y más, y tiene la tranquilidad de dar el máximo por sus hijas", expresó Urcera, destacando la determinación y compromiso de Nicole con sus hijas, aunque su hija Indiana no estuviera presente en el civil.

Consultado sobre la posibilidad de tener un hijo juntos, Manu Urcera compartió sus reflexiones en el programa radial "Agarrate Catalina", admitiendo que la idea de ampliar la familia está en sus planes: "Es un proyecto tener un hijo. La realidad es que con mis carreras estamos un poco complicados. Ella también trabaja mucho y está en casa, pero queremos".

Además, Urcera no escatimó elogios para su esposa, resaltando la conexión especial que comparten a pesar de sus diferencias: "A mí me enamoró de ella su forma de ser, su forma de pensar. Y eso que somos muy distintos, pero podemos complementarnos", concluyó el piloto, visiblemente enamorado de Nicole Neumann.