El complicado estado de salud de Miguel Bosé

De forma reciente, el cantante y actor Miguel Bosé se encontraba en el viejo continente promocionando su serie en la que daría detalles de su vida íntima. Posteriormente, decidió regresar a su hogar y residencia permanente que posee en México, sin embargo, esto ocurrió luego de que un comando les robara en su casa con todos adentro.

Como no todo lo que brilla es oro, el hombre debió estar internado y operado debido a un problema de salud que tiene respecto de su movilidad. El hombre viajó a Barcelona para poder ser operado desde allí, ya que se encuentran sus médicos de confianza. También eligió a Oliver Adabal para que le haga la intervención.

Es sabido que el hombre, que también es un excelso empresario, tiene sesenta y siete años y sufre de problemas en la espalda desde hace añares. Sucede que sufrió un accidente automovilístico casi a fines de los noventa que ocasionó daños en su salud, por lo que debieron colocarle una placa y un tornillo para que su movilidad sea certera.

De esta manera, pasó muchos días en el hospital, tiene que hacer rehabilitación y así volver a trabajar. Por otro lado, debe retomar las últimas ediciones de la serie Bosé.

Si bien el famoso no se ha mostrado ni reflexionado sobre su operación, se comunica a través de las redes sociales dando cuenta de que está de buen humor.

Vale mencionar que tuvo una operación en el 2022 y pospuso la promoción del libro Historias secretas de mis mejores canciones. Allí le dieron un diagnóstico sobre su hernia discal.

Además, tuvo problemas en la voz porque en el accidente tuvo un implante de muela que lo dejó con algunos problemas: “El doctor me contó que el problema era una muela. Al ponerme un implante mal con el tiempo se transformó en una infección que me infectaba toda la cara y bajaba hasta los intestinos. Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto. Después de 8 años”.