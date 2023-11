Constanza Novick: “Hasta el día de hoy me asombro con el lugar que tiene la serie en toda una generación”

Ya se puede ver en exclusiva por Star+ Soy tu fan: la fiesta continúa, la esperada nueva temporada de la popular serie Soy tu fan.

La continuación de la historia, disponible con todos sus episodios, comienza luego de estrenarse Soy tu fan: la película, en 2022. Diez años después de las temporadas 1 y 2 de la serie, también disponibles en el servicio de streaming.

Una de sus creadoras, Constanza Novick, dialogó en exclusiva con Diario Hoy sobre su profesión y sobre la propuesta, protagonizada por Ana Claudia Talancón (Charly), Martín Altomaro (Nicolás), Maya Zapata (Rocío), Johanna Murillo (Fernanda), Gonzalo García Vivanco (Diego) y Juan Pablo Medina (Iñaki).

Realizada por BTF Media, Soy tu fan: la fiesta continúa presenta a Charly (Talancón) y Nicolás (Altomaro) con el deseo de convertirse en padres. Por otro lado, Fernanda (Murillo) e Iñaki (Medina) están separados y se ven envueltos en circunstancias que los llevan a reconvertir su vínculo. Al mismo tiempo, Diego (García Vivanco) persigue el éxito profesional y Rocío (Zapata) se siente abrumada por la maternidad. Inmersos en circunstancias variadas, y enfrentando diversos desafíos emocionales propios de vida adulta, los protagonistas parecen estar buscando la respuesta a la misma pregunta: ¿cómo se vive el amor cuando se tienen nuevas responsabilidades?

Completan el elenco Edwarda Gurrola (Vanessa), Verónica Langer (Martha) y Luciana Miquirray Compagny (Juana), y la participación especial de Dolores Fonzi (Marcela) y Julieta Venegas.

―¿Cuándo supiste que querías ser directora?

―En realidad yo comencé como guionista, te diría que más temprano. Directora cuando filmé mi película El futuro que viene. Recuerdo que escribí un guion que era muy personal y no se me ocurrió otro camino que filmarlo yo. Había hecho algunas cosas, un corto en México, pero nunca me pensé como una directora, no fui a la escuela de cine, vengo de una formación más académica y bueno, fue un poco tarde, pero cuando lo empecé a hacer me empezó a gustar más. Más que nada por esta cosa de que cuando uno escribe piensa cómo le gustaría filmar o qué actores te gustaría trabajar, como que se empieza a armar en tu cabeza y empecé a ver más en imágenes y menos en palabras y ahí se fue decantando.

―Empezaste como guionista, con Dolores Fonzi iniciaron Soy tu fan en Argentina y trascendió fronteras y es un éxito en México su propia versión…

―Cuando grabamos acá en Argentina, la serie era una cosa muy experimental, con esta idea de poder tener el control sobre los contenidos, sobre las cosas que hacíamos y después surgió una cosa medio como una mística, como una cosa medio muy particular con lo que estábamos haciendo. No nos fue tan bien comercialmente. De hecho, acá hicimos una sola temporada con pocos capítulos, pero como que había algo de la de la esencia de la serie que estaba como todavía viva y que daba para más. Ahí apareció el factor mexicano, que fue como la idea esta, de llevarlo, de hacerlo viajar, de hacer viajar la serie a México y la verdad que la persona que vino a ofrecernos fue Gael García Bernal, él fue el que dijo, ¿por qué no lo hacemos en México? Y bueno y ahí empezó todo Porque en México sí tuvo una vida muy larga, hicimos dos temporadas de una serie que es muy icónica para la gente, es un show que todavía hasta el día de hoy me asombro con el lugar que tiene la serie en toda una generación, cuando la hacíamos crecieron con esta serie. Después hicimos la película y ahora la tercera temporada.

―¿Y cómo es crear y ver crecer a tus personajes?

―El pase de los veintipico a los treinta y pico, a los cuarenta, que es como la tercera temporada, la cosa joven que tenía la serie en cuanto a su lenguaje, las temáticas, esa cosa que hacía que tantos chicos se identificaran, era como muy propia de esa época. Y bueno, aunque uno quiera negar el paso del tiempo, la vida adulta es innegable y ahora estamos todos más grandes y los conflictos son otros. Entonces, tratamos de mantener la esencia de los personajes y el humor, el tono que tenía Soy tu fan, que es muy particular, pero obviamente los conflictos son otros.

Más detalles sobre la esperada entrega

―¿Se siente más presión? A medida que van avanzando temporada a temporada, esto de crear nuevas historias, de agregar personajes para que sigan creciendo… ¿O sentís que seguís teniendo esa libertad que tenías en el primer momento que aparecieron?

―Creo que sí, en la acción de como el armado de la historia... porque el cambio, el negocio, la situación de las plataformas, la productora, esto de estar ir y venir de México. Porque cuando lo hicimos acá, literalmente venía la mamá de Dolo con unas lentejas y comíamos, venía mi abuela y hacía un bollo. Firmamos acá donde estoy en este momento, que es la oficina de mi mamá, era el consultorio Cora, filmamos en este lugar y nos lo prestaban. Cuando uno es joven y no tiene nada que perder si te sale mal, bueno, yo quería armar nuestra propia productora. Teníamos esa ilusión. Obviamente, no sabíamos mucho del negocio, fuimos aprendiendo a los tumbos, pero bueno, no había ejecutivos, no había gente que opinaba, o sea, éramos nosotras los actores y el canal que emitía. Estaba todo en un casete y lo llevábamos, lo emitían y no teníamos... no había ni siquiera derechos para la música en ese momento claro, poníamos lo que queríamos.

―¿Qué podés adelantar de esta temporada?

―Yo creo que van a encontrarse a los personajes de la serie, que tanto les gusta, con una cosa más profunda en términos de que hay una crisis de la cual se terminan todos haciendo cargo. A cada uno le pasa algo con respecto a la persona que se convirtieron con los cuarenta y creo que si bien es una comedia. Hay un trasfondo un poco más profundo que en las otras temporadas.