Luciana Salazar y Martín Redrado, una quimera eterna

En el presente, el economista y político Martín Redrado finalizó la relación que mantuvo en los últimos meses con su colega María Luján Sanguinetti.

Ni lerda ni perezosa, Luciana Salazar aprovechó su protagonismo en el clásico programa Polémica en el bar para limpiar su buen nombre y dar una versión más específica sobre la ruptura del que fuera su pareja por casi una década: “No está separado porque querían vivir juntos. Él se separó de su exnovia por mí, se lava las manos y no quiere decir la verdad. Dijeron algo en un portal que me deja mal parada como mujer y yo no miento. No me gusta que me pongan en un lugar que no quiero estar”.

Asimismo, fue por más a través de las redes sociales al mostrar un mail recibido que explicita un intento por reconquistarla: “Hola Luli, ya está reservado el Trump. Me encantaría que cenemos la noche de Reyes”. Además, ella contratacó: “Cuando no podés hacerte cargo públicamente y mandás fuentes (que sos vos) para decir cosas que no te atrevés. Alguna vez en tu vida deberías hacerte cargo de las cosas”.