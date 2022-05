Lupita Ferrer: “Quiero hacer un personaje complicado”

La reina indiscutida de la telenovela clásica, Lupita Ferrer, es parte de un nuevo y ambicioso proyecto de Lifetime rodado en varios países de Latinoamerica y con figuras icónicas de la telenovela latina. Amores que engañan, que llega el próximo sábado a las 23 a la señal, se convierte en la primera producción original en Latinoamérica, protagonizada por un elenco internacional, que incluye a Marjorie de Sousa, Carlos Ponce, Jorge Salinas, Víctor Cámara, Aylín Mujica, Mark Tacher y la actuación especial de Ferrer. El tema principal de Amores que engañan es interpretado por la legendaria cantante argentina Valeria Lynch.

Siguiendo el exitoso formato de Lifetime Movies, que exploró diferentes historias con las mujeres y su problemática en el centro, contará historias de mujeres en situaciones reales y cotidianas como el amor, la ilusión y la confianza, pero que se ven enfrentadas a circunstancias que las llevan a vivir experiencias de dolor, traición y desengaño, las que incluso pueden terminar en un crimen pasional.

“Me gustaría participar en una serie, no ya en novelas románticas. Quizás porque yo hice casi todas las novelas románticas, no sería un reto para mí. Quiero hacer un personaje complicado, complejo; los personajes fáciles ya los hice antes, quiero hacer una mujer que tenga conflictos interiores, faltas, cosas, porque ahí me sale mi veta dramática. Puedo hacer comedia, sí, como Amándote, pero quiero hacer una serie con continuidad, actual y de contenido moderno”, le contó en exclusiva a diario Hoy Lupita Ferrer, la recordada protagonista de Cristal, Las dos Dianas, y las dos entregas de Amándote, junto a Arnaldo André.

“Yo vengo de la novela clásica, rosa, pero hoy en día veo que los dramas se están integrando más con la vida, reflejando nuestra vida contemporánea, y eso me parece excelente. No nos podemos quedar más en temas del pasado, porque la mujer evolucionó y el drama tiene que evolucionar. Por eso no me gustan mucho las repeticiones de dramas que se hicieron hace años porque no reflejan la vida moderna”, finalizó.