Luque a Maradona: "Forro estás más solo que una araña y ni tus hijas te hablan"

Nuevos audios reveladores comprometen más la situación del neurocirujano de Diego Maradona, Leopoldo Luque. En los mismos, el especialista habla con el abogado, Matías Morla, y le señala una discusión que tuvo con el Diez. El detalle más grave fue que el mismo estaba borracho junto al astro del fútbol mundial y además detalla unas barbaridades que le dijo.

"Ayer cuando hablé con Diego, no sé quien de los dos estaba más en pedo. Yo también estaba re en pedo y por eso nos agarramos mal. Éramos una pelea de borrachos pero no le cuentes a nadie boludo. Trasciende esto y salgo en todos los medios. Estoy re bajón porque me entusiasme boludo, sentí que lo estaba re ayudando y me bajó de la palmera como un pelotudo", comenzó diciendo.

Además Luque destaca en la grabación, que comenzó a insultar a Maradona ante la respuesta negativa del astro ante su pedido: "Tenía ganas de cagarlo a piñas en ese momento. Decirle: '¿Pero a quién te comiste la concha de tu madre? ¡Pedazo de gil, viejo , que no te podés ni parar! ¡Forro estás más solo que una araña! ¡Ni tus hijas te hablan!".