Mal momento para Hernán Drago

Este lunes por la noche, Hernán Drago vivió un mal momento luego de que un vehículo impactara contra su camioneta en el barrio porteño de Palermo. El modelo se encontraba cenando en un bar cuando le avisaron a través de un llamado telefónico lo sucedido.

Ángel de Brito compartió en su cuenta de Twitter fotos de la camioneta volcada e informó: "Choque en la puerta de Canal 9. No hay heridos. El modelo Hernán Drago es el dueño de la camioneta. No estaba en ese momento, estaba cenando cuando hubo un impacto de una camioneta sobre otra. Está todo cortado el tránsito en la zona de Dorrego y Cabrera".

Por su parte, Adrián Pallares, conductor de Intrusos, publicó un breve video en el que se adelanta la entrevista que Rodrigo Lussich le hizo a Drago acerca del accidente, que saldrá este martes en el programa de América. "No sentí nada, estaba en la reunión cuando vi pasar a los bomberos y una ambulancia, y dije 'algo pasó'. Quince minutos después de eso, yo seguía en la reunión y por insistencia de un llamado telefónico atiendo. Me dicen 'soy fulano, periodista de canal 9'. 'Estoy en una reunión ahora', le digo. Me dice: '¿Vos tenés tu camioneta acá, en tal lugar? Te la acaba de chocar una camioneta que volcó'", detalló el modelo.