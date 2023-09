Marcela Tinayre: “Yo soy desafiante”

Marcela Tinayre supo abrirse paso en el mundo de la conducción con una impronta propia que ahora la llevó a estar al frente de Polémica en el bar, además de construir el ciclo Las rubias, que por el momento está en stand by. En diálogo exclusivo con diario Hoy, en el evento por los 90 años de los estudios Argentina Sono Film, cuenta su vínculo con el cine y la televisión.

—¿Qué significa para vos el cine?

—El cine es parte de mi historia, de mi infancia, de mi educación, de comportamientos, porque el silencio de la mañana era porque se filmaba a la noche, y el cine ha sido un factótum muy importante. Se hablaba de cine, venía gente de cine, pero nos educaron tan alejados de eso que la primera vez que vi una escena de cine fue la de La Patota, cuando a mi madre la tiran del tren.

—¿Cómo estás viviendo la repercusión de Polémica en el bar?

—Bárbaro, pero es un tema que esté tan tarde a la noche, para la gente, para nosotros, porque la cabeza está diferente a esa hora tan tarde, y termino volviendo a mi casa a la 1 de la mañana, y eso que llego temprano, exactamente 21.20 o 21.30 llego al canal todos los días, aunque voy maquillada y vestida y hacemos como un programa distinto todos juntos, y nos reímos mucho.

—¿Vuelven Las rubias?

—Ahora Polémica, con la vuelta de Tinelli va todos los viernes, y dos veces por semana, está estipulado desde el principio. Yo quiero terminar los siete años de Las rubias, si puedo, en septiembre u octubre, a las cinco de la tarde, hacer tres meses.

—Arrancamos hablando de cine: ¿te gustaría hacer algo?

—Yo no sirvo, creo, me lo han propuesto; Marcos Carnevale, que hoy está acá en este evento, me lo ha propuesto varias veces, pero no sé si sirvo mucho para hacer cine, no sé, aunque decía lo mismo cuando me convocaron para hacer televisión, y mirá. Y hago hace 28 años televisión y muchos programas, así que nunca se sabe en esta vida, porque si te lo proponen bien, serio y toda la cuestión, como lo hizo Marcos, no estaba quizás preparada. Creo que hay que tener una predisposición, aunque yo soy desafiante, y quizás, no un protagónico, obviamente, pero sí unas escenas, bueno, qué sé yo.