El debut de Diego Leuco en La peña de Morfi

Ayer al mediodía, el periodista Diego Leuco debutó como conductor en La peña de Morfi en reemplazo de Georgina Barbarrosa, quien se operó de la rodilla y deberá guardar reposo durante algunos días. Divertido y simpático, Diego entró al estudio bailando y cantando junto a Jésica Cirio y el resto de sus compañeros. Y luego dijo: “Un beso a Georgi, que me escribió un mensajito hoy temprano, me dijo que iba a estar mirando, un beso gigante”. Y luego agregó: “Buenos días para todos, bienvenidos a este programa; el programa de la comida, de la música... estoy muy contento de estar acá. Esperamos estar a la altura, ustedes me guiarán. Hoy tenemos un programa espectacular”, manifestó el periodista. Durante el programa, al conductor se lo pudo ver muy divertido y disfrutando de su nuevo desafío. Sobre todo, se lo vio muy cómplice junto a Jésica Cirio. En su momento, al informarse que iba a ausentarse unos días Barbarrosa, había dicho: “La peña es de todos. De Jesi, de Gastón y de toda la gente que se viene rompiendo el alma hace miles de años. Así que yo soy parte y la amo, me encanta ir a hacer el programa. Me fascina, me divierto. Pero bueno, fue una idea brillante la de Rozín, que yo creo que tiene que continuar eternamente. Porque es el único lugar donde se le da esa posibilidad a todos los artistas”.