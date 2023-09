Sofía Calzetti, la ex del Kun Agüero, rompió el silencio

A poco de conocerse el fin del amor entre Kun Agüero y Sofía Calzetti, corrieron muchos rumores respecto a los motivos y demás. Durante todo este tiempo, fiel a su estilo, ella se había mantenido en silencio y con perfil bajo. Pero consultada por el programa LAM (América), rompió el silencio y dejó algunas declaraciones. “No estoy en pareja. Lo quiero, es una persona que quiero un montón y tengo buen diálogo”, dijo confirmando que ya no están juntos. Y agregó: “Los motivos, eso queda entre nosotros. Son problemas de pareja, pero está todo bien y, como te digo, lo quiero un montón”. Y respecto a los rumores de que ella estuvo a los besos en un boliche: “Vi algo, pero nada, yo salí con amigos a bailar, nos estábamos divirtiendo en una mesa de boliche y nada más. Ningún beso, no hay beso de nada. Se dicen muchas cosas que no son, pero bueno, nada. No quiero dar respuestas de información privada, pero, como te digo, está todo bien, buen diálogo y nada más”.