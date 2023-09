Polémicas declaraciones de Norberto Marcos contra su ex Fátima Flórez

Pasan los días y el flamante amor entre Javier Milei y la imitadora Fátima Flórez sigue generando sensación. Y muchos están muy expectantes respecto a todo lo que se genera a su alrededor. Y entre todo ello, muchos tienen la vista y la oreja puesta a lo que diga justamente el ex de Fátima. Si bien ella y Norberto Marcos están separados desde comienzos de año, la noticia habría afectado fuertemente a Marcos. Así las cosas, fue el periodista Rodrigo Lussich (Socios del espectáculo) quien compartió algunos de los mensajes que intercambió con el propio Marcos. “No fue nada fácil, siempre la cuidé. Y me costó, dice, por Fátima y por la relación. Me costó cuatro stents y dos bypass. Y si hoy todo resalta en la carrera inmaculada de Fátima... es porque más allá del indiscutible gran talento de ella, evidentemente, tan mal no se hicieron las cosas”, sostuvo Norberto entre esos mensajes. Además, también hicieron referencia a cuestiones legales que se vienen conversando desde hace un tiempo —cuestiones de autorías de shows y demás—, y todo está en manos de abogados.