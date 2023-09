De acuerdo a un pedido de la Justicia, se suspendió el velatorio íntimo de Silvina Luna

Con la tristeza y la conmoción aún a flor de piel por el fallecimiento de la modelo y conductora Silvina Luna durante las primeras horas de la jornada de ayer, se conoció que el velorio íntimo que iba a realizarse fue supendido debido a que el cuerpo será llevado directamente a la Morgue Judicial para que sea examinado, tal como fue solicitado por el fiscal de la causa. Uno de los primeros en dar a conocer esto fue el periodista Ángel de Brito. Entre tanto, también desde la Asociación Argentina de Actores informaron: “Se suspendió hasta nuevo aviso la despedida de la actriz Silvina Luna en el Panteón de Actores”. Según la divulgación oficial que se dio a conocer, el pedido del fiscal Sandro Abralde es: “Tras haber tomado conocimiento del fallecimiento de Silvina Luna en el día de la fecha, esta Fiscalía General considera de vital importancia la preservación del cadáver y su custodia por parte de la Morgue Judicial, en miras a una inminente autopsia del cuerpo a través del Servicio de Tanatología del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional”.

Si bien se había informado que los restos de Silvina iban a descansar en el Panteón de Actores, ello por ahora deberá esperar. Eso también lo había dado a conocer De Brito: “Hoy estuvieron hablando con Alejandra Darín, la presidenta de Actores. Ese era el sueño de Silvina, descansar en el Panteón de Actores”.

Entre tanto, quien brindó fuertes declaraciones a la prensa fue Fernando Burlando, el abogado personal de Silvina. Él contó, además, que pudo verla el mismo jueves, antes de su partida. Por ejemplo, en diálogo con radio La Red expresó, sobre la sentencia que pesa sobre el cirujano que la operó a Silvina en 2011: “Es una sentencia por ‘lesiones graves’ que hoy se transforma en un homicidio. Es muy sencillo: tiene que ser sometido a una nueva instrucción. La Justicia tiene que entender que aquí se le debe tomar indagatoria”. Por último, anticipó: “Le voy a pedir la detención, que nunca tuvo una actitud solidaria con las víctimas ni les dijo qué les había aplicado (...). Hoy, en un ratito voy a ratificar la denuncia que hice ayer por el homicidio. Ya con lo que tengo voy a pedir que se lo llame a indagatoria y que se ordene la detención”.

La palabra de Lotocki

En el programa Bien de mañana (El Trece), compartieron un mensaje que le envió el propio Aníbal Lotocki a la producción. “Yo ya dije todo lo que tenía que decir. De todas maneras nadie quiere escuchar, así que no hablaré por ahora”. Además, allí compartieron un mensaje de la abogada de Lotocki, Ileana Lombardo, a la producción. Allí les expresó que “el producto que utiliza Lotocki está probado”. En medio de todo, se conoció que el auto de Aníbal Lotocki fue vandalizado durante la madrugada del viernes. La última declaración del médico respecto a Silvina Luna había sido en la señal TN. Allí había expresado: “Lamento mucho que esté en terapia intensiva y la verdad es que no sé por qué está en terapia intensiva. ¿Ustedes saben? Me parece que no se sabe qué tiene. La verdad no sé por qué está en terapia intensiva”. Además, la periodista Marcela Tauro contó que el médico habría vendido su casa y está viendo la posibilidad de mudarse a un barrio privado.

La angustia de Pamela Sosa

Horas después de conocerse el fallecimiento de Silvina y el dolor que produjo en el ambiente, una escena conmovedora fue la que protagonizó Pamela Sosa, quien estalló en llanto y angustia frente a la casa del doctor Lotocki. Sosa es expareja del médico y no pudo esconder su congoja. Notable y visiblemente afectada, expresó: “¡Da la cara, Lotocki! ¡Vení acá, vení a hablar conmigo!”. Consultada por la prensa, dijo: “Con Silvina veníamos trabajando hace cinco años, era mi compañera en la Justicia junto con Burlando. Una mina que tenía futuro, una persona que quería tener una familia. No me puedo imaginar el hermano cómo puede estar, por Dios. Una persona querida, una buena persona, ¡¿por qué?! La Justicia que no hace nada”. Y agregó, entre llantos: “Ella era una persona que quería perdonar. Me acompañaba a mí en este enojo y en esta bronca. Me decía: ‘Vamos a salir a adelante, tranquila que vamos a recibir justicia’”.