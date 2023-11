Mariah Carey vuelve a las andanzas

La cantante y actriz Mariah Carey festejó la fiesta de Halloween, y allí hizo un anuncio muy importante de cara a las próximas fiestas navideñas y de fin de año. La mujer asumió un compromiso importante que luego anunció en las redes sociales para darles alegría a sus amigos, seguidores y colegas. En este sentido, produjo un video para mostrar cómo vive las fiestas, cuya producción la convierte en una heroína.

Asimismo, escribió: “He creado la Navidad que siempre he querido tener. Me pasaron un montón de cosas horribles cuando tenía 12 años, pero he de decir que el espíritu de esa niña, el de una luchadora que jamás se rendiría, nunca se marchitó. Siempre he abrazado con entusiasmo a la persona que soy, aunque el mundo no me entendiera”.Por otro lado, logró que se graben los villancicos, cuyos réditos van a ser donados a organizaciones benéficas.