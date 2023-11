La confesión de Moria Casán

Para estrenar su programa dentro de un canal de aire, la vedette y capocómica Carmen Barbieri fue con todo e invitó a su amiga Moria Casán. Allí mismo, La One confesó intimidades sobre su relación con el político argentino Pato Galmarini, su novio desde hace dos años. Con todo en marcha, las familias se han ensamblado a la perfección y el amor tuvo lugar. Es más, dijo que está enamorada y que él es una excelente persona. Además, La One confesó: “Yo soy muy desordenada, me gusta comer con la mano, por ejemplo, sin cubiertos, y él de repente me ordena, me domestica en el buen sentido. No con órdenes ni con gritos, sino con la mirada. Él me mira y ya está”.

Luego fue por más y afirmó que tienen una gran vida sexual: “Yo te diría que todos los días. Pero hacer el amor no es solamente cama. No te digo un tántrico, pero sí cariño. Pausa, manito, algunas veces cuello, genitales…”. Tambien reconoció su buen amor: “Estoy muy bien, a mí me parecía que era muy difícil enamorarse, pero encontré un buen amor que es Galmarini; es un divino, buena gente”.