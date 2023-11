El estreno de Wanda Nara

La empresaria y famosa argentina Wanda Nara transita un tratamiento médico luego de que la diagnosticaran con una enfermedad. Sin darse por vencida, asumió la situación junto a su familia y con la fortaleza que la caracteriza siguió adelante.

Asimismo, nunca deja de trabajar y ahora está inmersa en muchos proyectos. El primero es que trabaja en su propia empresa de cosmética y maquillaje, además de representar a muchas marcas que la eligen año tras año. También es la figura número uno del Bailando en su versión para la televisión italiana, donde ya ha hecho muchas performances que dejan ver sus dotes de baile y la gracia que la caracteriza.

Por otro lado, la mujer probó suerte también en la música y puso todo su empeño para lanzar un tema musical. Se trata de una obra titulada Bad Bitch que estará disponible en todas las plataformas digitales y ahora se conoció un pequeño adelanto de lo que será su inherente videoclip. Allí se la ve muy sensual junto a un grupo de bailarines. En este sentido, el elenco completo del producto audiovisual está en blanco y negro y aparece bailando al ritmo de la canción de género urbano. El proyecto puede verse en las redes sociales de la diva que ha publicado una parte para que sus amigos, seguidores y especializados puedan disfrutar de este sueño ya cumplido. Por otra parte, también hará un trabajo en Argentina que la traerá en los próximos meses.

Por el momento, siempre está acompañada por su esposo, el futbolista Mauro Icardi, y sus hijos Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella, que la siguen a todos lados. De esta manera, la rubia está ocupada mientras cumple sus sueños sin dejar de cuidar su bienestar físico y emocional.

Asimismo, habló con el periodista Ángel de Brito que reveló otros detalles sobre su salud. Es por el ello que el conductor de LAM afirmó: “La escuché re a full, re embalada, casi que ni me dejaba hablar... Y me dijo: Cuando fui a la Argentina, me hice todos los chequeos de nuevo y me dieron bien porque los valores están estabilizados”. A su vez, agregó que ella le reveló: “Lo único que me pidió el médico es que no deje de tomar la medicación. Y yo soy rigurosa con la medicación y con el tema de hacerme los controles que me requieren”.