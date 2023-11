Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin y Bonnie Stoll hablan de Nyad

El viernes llega a Netflix Nyad, dirigida por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin. Narra la historia de Diana Nyad, una nadadora que a los 60 años intentó nadar desde Cuba a La Florida pese a que todo el mundo le decía que era imposible y su amiga, entrenadora y expareja, Bonnie Stoll, la impulsó a lograrlo. Protagonizada por Annette Bening y Jodie Foster, Diario Hoy dialogó con Chai Vasarhelyi, Chin y Stoll para saber detalles de esta emocionante aventura que, seguramente, será una de las grandes protagonistas de la temporada de premios.

Nyad presenta la extraordinaria historia de Nyad, la nadadora que, con la ayuda de su entrenadora y mejor amiga, se propone cumplir su sueño de toda la vida: completar un trayecto de 177 km a nado en mar abierto desde Cuba hasta la Florida.

Tres décadas después de renunciar al nado en mar abierto en favor de una destacada carrera como periodista deportiva, Diana avanzará con el trayecto de nado en el espacio popularmente conocido como el Everest de la natación. Decidida a ser la primera persona en completar el nado sin jaula de protección contra tiburones, se embarcará en una aventura de cuatro años con su mejor amiga y entrenadora, Stoll, y la ayuda de un grupo inquebrantable de navegantes.

Esta inspiradora película marca el debut como directores de ficción de los documentalistas galardonados con el Óscar, Chai Vasarhelyi y Chin, quienes sorprendieron al público con Free Solo, donde retrataron a Alex Honnold, un escalador solitario que logró llegar a la cima de El Capitán, de 975 metros, sin cuerdas ni equipo de protección.

—Además de trabajar con Bonnie y Diana como directores, ¿cuál fue el mayor reto de llevar una historia real a la pantalla?

—Jimmy Chin: Creo que, por supuesto, tratar de obtener la mejor actuación posible de Rhys Ifans, Annette y Jodie. Pensamos que sería difícil porque era la única incógnita que teníamos, porque no habíamos trabajado mucho antes con los actores, pero, por supuesto, eran increíbles y son profesionales y maestros del oficio. Creo que reunir todos los elementos, la filmación en el agua y conseguir todas las actuaciones, poner todo junto fue un reto. Y creo que nuestra experiencia como documentalistas nos ayudó con la estructura narrativa. Poner todos los elementos juntos fue el mayor desafío.

—¿Qué desafíos enfrentaron? Parece muy peligroso todo.

—JC: Me alegro de que pensaras que era peligroso porque espero que la forma en que lo rodamos te hiciera sentir que era muy real, ya sabes, rodar en el agua, que es uno de los entornos más difíciles. Pero contábamos con un equipo de seguridad increíble. Ella estaba en el agua de cuatro a seis horas al día. Así que mantenerla monitoreada y saber cómo le iba era realmente importante. Ella había entrenado durante un año para ponerse en forma y tener esa brazada que se ve en la película.

—¿Cuál es la diferencia entre trabajar con actores y con deportistas reales? ¿Qué aprendieron?

—Elizabeth Chai Vasarhelyi: Realmente se reduce a los recursos en juego, en la no ficción. Cómo escuchamos. Tu trabajo es escuchar, observar y vivir el momento, mientras que en una ficción narrativa, todo se trata de la preparación. Y de repente no estás solo como director, tienes este increíble compañero creativo en tu actor, que se ha comprometido a trabajar contigo para conjugar este personaje que está interpretando. Así que fue emocionante lo que sentí. Me sentí como si estuviera preparada y es algo similar a trabajar con un gran director de fotografía, donde ya sabes, él está ahí para ayudarte a realizar tu sueño. Creo que era la primera vez que dirigíamos a actores, así que tener la oportunidad de trabajar con Annette, Jodie Foster y Rhys fue increíblemente intimidante. Pero de nuevo, hay profesionales que trabajaron mucho y fue una experiencia muy especial.

—¿Por qué creen que nos sigue inspirando la historia de Diane?

—Diane es un personaje muy inspirador. Creemos que la película es completamente inspiradora y espero que eso sea lo que la gente se lleve al verla y el conocimiento de lo importante que es la amistad.

—Siguiendo el espíritu de Diana y con respecto a cumplir objetivos ¿Cumplieron su sueño de debutar como directores narrativos?

—ECV: Creo que hemos tenido mucha suerte. Quiero decir, si nos hubieras preguntado, no sé hace cinco años, si alguna vez, en mi primer largometraje, hubiera dirigido a Annette Bening y Jodie Foster y hubiera contado con Alexandre Desplat y Claudio Miranda en la fotografía y con los recursos que teníamos para esta película, ni siquiera podía imaginármelo como un sueño. Así que sí, ha sido una experiencia muy, muy satisfactoria y ha sido divertido y desafiante tener retos creativos más adelante en tu carrera. Eso ha sido muy estimulante.

—Y para vos, Bonnie, ¿es un sueño hecho realidad ser interpretada por Jodie Foster?

—BL: Para mí, toda la experiencia ha sido completamente surrealista y que Jodie Foster me retratara. Creo ella ha captado mi esencia y algo más.