L-Gante tuvo un tenso cruce con Andy Kusnetzoff en PH

Este sábado L-Gante se le plantó a Andy Kusnetzoff en PH Podemos hablar y realizó un descargo que dejó sin palabras al conductor, a Karina Mazzocco y a Pía Shaw, que durante varios minutos estuvieron tratando de sonsacarle información sobre Wanda Nara.

En este sentido, L-Gante le reprochó a Andy Kusnetzoff que las preguntas de las conductoras lo fueron guiando a confesar que mantuvo un romance con Wanda Nara, y que él, como conductor, "no lo cuidó", apelando a los problemas que les podría traer a terceros sus palabras.

Además Ángel de Brito reveló que le dieron al cantante por participar en Podemos Hablar. "Cuento lo siguiente, información, porque a mí me gusta dar primicias, para los que no la tienen", dijo De Brito, a modo de “palito” para sus colegas de Socios del espectáculo. “A L-Gante le dieron un viaje para cuatro personas a Santo Domingo. Perfecto”, agregó.

A continuación, el conductor brindó un dato no menos interesante sobre una mega estrella de la música que declinó la oportunidad de compartir la emisión con Elián. "Iban a coincidir con Abel Pintos en una de las fechas que Abel tenía programadas para estar en PH", explicó.

"No sé si era este sábado particularmente, pero Abel Pintos no quiso compartir programa con él", aseveró Ángel. "No sé el motivo, o sí lo sé, pero Abel no quiso compartir por X motivo que ya deberá contar él", agregó De Brito, que recordó que Pintos fue parte del primer programa de esta temporada de PH Podemos hablar.